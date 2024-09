La 4G mise en service sur une partie du Fenua Aihere

C’est un lancement en grande pompe qui a eu lieu ce vendredi à Tautira. Les habitants ont désormais accès à la 4G et jusqu’à « la limite sud du fenua aihere » a annoncé le président du Pays, en charge du Numérique. « L’an prochain, ce sera le tour du fenua aihere côté Teahupoo. »

« Il y a quelques kilos de ça, je faisais le tour de l’ile en kayak et je passais par ici. Je dormais sur un petit motu et c’est vrai qu’à l’époque on n’avait pas de réseau, a raconté le président. Je suis très content qu’on vienne aujourd’hui inaugurer la 4G. Pour les habitants, ça les sort de leur isolement. En matière de sécurité, c’est un bon moyen d’augmenter le niveau de sécurité, et d’un point de vue économique, pour les pensions, ceux qui font des excursions, ce sera aussi, je pense un atout. »

La mise en service du site 4G Vini de Fenua aihere aiura, marque une étape décisive dans le renforcement de la couverture réseau au fenua.