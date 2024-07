Heiva Tū’aro ‘a tō Tuha’a Pae: hau i te 463 ma’ona ‘e tīa’i hia ra Ra’ivavae

‘Ia oti atu te heiva tū’aro nui nō te hōrue, te heiva tū’aro ‘a tō Tuha’a Pae ‘e ‘īritihia ai. Nō te 6ra’a o te fa’anahora’a, te fenua nō Ra’ivavae te fa’ari’i mai te tā’ato’ara’a o te mau mā’ona ‘ona fenua ‘e pae, ‘oia ho’i, tō Tupuai, Rurutu, Rimatara, Rapa ‘e to Ra’ivavae iho. ‘E 8 tū’aro, hō’ē hepetoma tō teie fārereira’a ‘e 463 mā’ona tei tāpurahia : te va’a, te taorara’a poro, te moto, te tū’aro mā’ohi te fa’atupuhia i te tahua nō Rairua, te tā’irira’a pōpō tīpera ‘e te peho tū’aro te ha’amau hia i Mahanatoa, te vai ato’a ra te tu’era’a popo, te pā’ira’a pōpō, ‘e te mau ‘ōro’a te fa’atupu hia i te tahua nō Anantonu. 90 rima tauturu tei fa’anahohia nō te tupu maitera’a ‘o teie mau ha’uti.

‘E mai te mea ra e, teie tetahi ta’ahira’a nō te fa’aiho fa’ahou te heiva tū’aro ‘a te mau ta’amotu ‘e ‘ei rāve’a ato’a no te fa’aineine te heiva tū’aro nui ‘a tō pātitifā i te matahiti 2027. Hau roa atu, taime mātāmua teie ‘a fa’ari’i ai tō Ra’ivavae i teie fa’anahora’a. 66 mirioni moni farane, tā te Hau Nui, te Hau Fenua i amo turuhia mai ‘e te mau ‘oire nō tuha’a pae, 1 mirioni ‘i te ‘oire tāta’i tahi nō te ‘aufau te tere o te mau mā’ona i teie fenua. Tō Rimatara, Raivavae ‘e to Rapa tei fa’ari’i, ‘aita ra te mau tāvana nō Rurutu e Tupuai i tū’ati, te tumu, ‘e tāpura ha’amau’ara’a teimaha teie nō rāua. ‘I tōna pae, ‘ua ha’apapu te fa’aterehau nō te tū’aro i roto i tāna vauvaura’a mana’o no te mahana piti ra, ‘e fa’ari’i hia ihoa te mau mā’ona nō teie mau motu.

Matahiti 2017, matahiti hōpe’a ato’a i tupu ai te heiva tū’aro ‘a tō tuha’a pae, fa’ari’i hia ‘e tō Rimatara. Tei papu, i teie matahiti 2024, ‘ua ineine tō Ra’ivavae nō te fa’ari’i i teie mau ha’uti.

‘E ‘i muri noa mai tō tuha’a pae, te ‘ōpua ato’a ra tō mātuita ‘e fa’atupu i tāna heiva tū’aro i te ‘āva’e tītema ‘i te fenua nō Nuku Hiva.