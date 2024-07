Raivavae : 433 athlètes attendus aux 6es Jeux des Australes

Des Jeux pour relancer le sport dans les îles éloignées : c’est le premier objectif des 6e Jeux des Australes, organisés du 4 au 10 août à Raivavae, soit sept ans après la dernière édition de Rimatara. 433 athlètes issus des cinq îles de l’archipel s’y rendront. Sont prévus, des matches de boxe, futsal, foot à 7, pétanque, tennis de table, volleyball, ainsi que des courses de va’a et, pour la première fois, des compétions de tu’aro ma’ohi.

« Ça va être un grand moment de bonheur, je pense que là ils sont dans le stress, et on comprend, on est de tout cœur avec eux, commente la ministre des sports Nahemaa Temarii, qui a présenté le programme des Jeux ce mardi à la présidence. Au-delà des jeux, on vient reconnecter les populations, reconnecter les générations » .

Près de 600 personne sont attendues à Raivavae pour l’occasion.