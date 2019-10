Raiatea célèbre l’allaitement maternel

Des mamans ont partagé leurs expériences sur l’allaitement maternel et ses bienfaits aujourd’hui. Karine Mouton, sage-femme libérale sur l’île sacrée animait le débat. Positions, crevasses, alimentations de maman… tous les sujets étaient abordés sur le titi mama. “Ce que j’appréhende, c’est quand il aura des dents. Cela me fait vraiment peur car il va s’amuser à mordre” nous confie une maman.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“On essaie d’anticiper les problèmes qui peuvent subvenir, on parle des positions d’allaitement etc. (…) Le but, c’est d’accompagner les mamans, de préparer les mamans enceintes… Et là, elles sont toutes motivées pour allaiter” explique Karine Mouton. Grâce à ces échanges, les futurs mamans et les papas en ont donc appris davantage sur le sujet.

En Polynésie, donner le sein est un geste naturel. 90% des femmes allaitent après un accouchement. Quant à la durée, elle varie selon les situations des mamans.

Si l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande l’allaitement exclusif durant les six premiers mois, en Polynésie, seulement 21% des femmes rentrent dans ce critère. La Direction de la santé souhaiterait inverser la tendance.