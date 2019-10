Semaine de l’allaitement maternel : le programme des animations à Tahiti et dans les îles

La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) est célébrée tous les ans partout dans le monde pour encourager les femmes à allaiter leur bébé.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie pour favoriser chez les bébés, une meilleure croissance, un développement harmonieux et un bon état de santé.

En Polynésie française, un programme pour la « Promotion de l’allaitement maternel et d’une nutrition saine chez le jeune enfant » existe depuis 1996.

En 2011, le taux d’allaitement maternel à la naissance avoisinait les 90%. Mais il diminue de manière importante, en raison d’un arrêt trop rapide : seule une mère sur trois poursuit l’allaitement maternel au-delà de 3 mois et le taux d’allaitement maternel exclusif à 6 mois n’est que de 21%.

Ce constat a amené la Polynésie à poursuivre le programme de promotion de l’allaitement maternel pour 2015-2020 avec 2 objectifs prioritaires :

– sensibiliser la population aux bienfaits de l’allaitement maternel.

– développer des environnements favorables à l’allaitement.

Chaque année, dans le cadre de la semaine mondiale de promotion de l’allaitement maternel, la direction de la Santé met en place un programme d’actions visant à informer le grand public des bienfaits de l’allaitement maternel et à encourager les futures mères à allaiter leur enfant.

Le programme de la semaine

Mercredi 16 octobre de 14h à 18h dans les Jardins de la mairie de Pirae

Des stands d’information : ma grossesse en pleine forme, des conseils sur l’allaitement maternel, l’alimentation pendant la grossesse et l’allaitement, allaiter : un acte éco-responsable, allaitement et travail, l’association Naître en Polynésie, l’association Te U O Te Ora

Des animations : massage bébé, portage bébé, yoga prénatal, pilates post-natal



Les autres actions à Tahiti

Le Jeudi 10/10 à 9h30 : Café parents « Le sein c’est sain » animé par une sage-femme à la Maison de l’enfance de Faa’a

Du lundi 14 au vendredi 18/10 : Stands d’information sur l’allaitement dans tous les dispensaires de Tahiti Nui

Le mardi 15/10 de 8h à 10h : Café Fruité au CCSPMI de Hamuta – Pirae : temps d’échanges avec des professionnels de santé

Le jeudi 17/10 de 9h à 11h : Atelier « Ma grossesse en pleine forme » spécial allaitement maternel au CCSPMI de Hamuta

Le jeudi 17/10 à 10h : Café parents spécial allaitement animé par une Sage-femme consultante en lactation à la Maison de l’enfance de Punaauia

Le jeudi 17/10 de 9h à 15h : Journée d’informations au CHPF – Ateliers dans le hall de l’hôpital animés par les élèves de l’école de sage-femme : animations massage, portage, jeux, quizz, photos ; en partenariat avec l’Association Te U O Te Ora

Le jeudi 24/10 de 9h à 11h : Groupe de parole sur l’allaitement au dispensaire de Papara



Les actions à Moorea

Le vendredi 18/10 de 8h à 12h : Stand d’information sur l’allaitement maternel animé par une sage-femme et une infirmière dans la salle d’attente du CPM et CPI de Afareaitu,



Les actions aux Iles Sous-le-Vent

Le mercredi 16/10 : Journée allaitement avec une sage-femme libérale à la maison de l’enfance de Raiatea

Le mercredi 16/10 de 8h30 à 14h : Projection du film “ le guide de l’allaitement” et nombreuses animations au stade de Uturoa

Du mercredi 23 au samedi 26/10 : Promotion du « titi mama » pendant le Matete Fenua de Raiatea



Les actions aux Marquises

Le mardi 15/10 de 13h30 à 15h : Café parents spécial allaitement dans la salle d’accueil de la cellule de promotion de la santé de Atuona

Le jeudi 17/10 : Matinée d’information – rencontres et partages d’expérience à la maison de l’enfance de Taiohae