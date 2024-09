Préavis de grève à la Direction de la Jeunesse et des Sports

Le conflit social couve à la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS). Alors que la ministre des Sports Nahema Temarii veut restructurer ses services en deux entités distinctes – l’une dédiée au Sport et l’autre à la jeunesse, cette dernière fusionnant avec la DPDJ (Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse) – , les agents de la DJS ont décidé, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue ce lundi, de déposer un préavis de grève, ont indiqué hier nos confrères de Tahiti Infos.

Ils demandent le retrait du projet de Mme Temarii, le respect du courrier de son directeur de cabinet Lionel Lao – qui avait prôné, début septembre, l’apaisement et la concertation entre les services, les usagers et les équipes du ministère- , et le maintien des instances de direction actuelles.

La grève pourrait être effective à compter du dimanche 22 septembre, à 0h00.