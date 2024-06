Ora passe aussi à la vitesse supérieure avec la 5G

À partir de lundi 1er juillet, les abonnés et futurs abonnés d’Ora pourront bénéficier de la 5G. Pour les offres mobiles, trois forfaits seront disponibles allant de 1 995 francs à 4 995 Fcfp. Et pour Internet deux offres seront proposées : la première à 8 995 Fcfp et la seconde à 11 995 Fcfp.

« Maintenant, on va pouvoir répondre aux 2 Polynésiens sur 3 qui souhaitaient de l’illimité depuis 13 ans » indique Raymond Colombier, directeur commercial d’Ora.

Considéré comme le Petit Poucet du marché des télécommunications en Polynésie, avec la 5G, Ora veut passer à un autre niveau. « Nous changeons de niveau. Nous avons deux concurrents. Et on rentre maintenant dans cette catégorie où on amène la 5G qui a un potentiel énorme » explique Mario Nouveau, Président directeur général de Viti. « Le vrai enjeu de la 5G, ce n’est pas que de faire de la 4G plus rapide en mobile, c’est surtout de remplacer l’Adsl qui est à bout de souffle, et c’est une alternative à la fibre. Et l’avantage, c’est que c’est déplaçable à volonté, et c’est sans ligne téléphonique » ajoute Raymond Colombier.

Ora et Vodafone sont les deux premiers opérateurs à proposer la 5G au fenua. Du côté de l’opérateur historique, Vini, on précise que les offres seront communiquées très prochainement.