La 5G arrive à Papeete

Annoncée en grande pompe au cours d’une conférence de presse organisée au siège de Vodafone, vendredi dernier, la 5G est officiellement disponible depuis ce lundi pour certains abonnés de l’opérateur. Prix d’entrée pour pouvoir en profiter : 8900 Francs par mois.

Modules de formule 1 sur les visuels relayés par Vodafone, effet de vitesse et démonstration téléphone en main du directeur général Patrick Moux : la 5G au fenua – seulement à Papeete pour le moment – se veut répondre aux meilleurs standards mondiaux.

Elle sera, dans un calendrier pas encore clairement établi, étendue aux autres communes de Polynésie. « La 5g représente des investissements lourds (…) On travaille dans le temps (…) on ne joue pas sur la marge, on joue sur la quantité et la durée » , a indiqué Patrick Moux.