Omicron : le Pays annonce le report des épreuves écrites de spécialité du baccalauréat

La diffusion du variant Omicron a pu perturber en partie les enseignements et donc la préparation des élèves au baccalauréat.

En Polynésie française, la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, et le Vice-recteur, Philippe Lacombe, ont fixé les épreuves écrites de spécialité aux mercredi 4 et jeudi 5 mai 2022. Elles se dérouleront conformément au programme d’examen prévu pour mars. Les évaluations des compétences expérimentales (ECE), les épreuves orales et pratiques interviendront dans les jours suivants.

Les sujets seront aménagés afin de garantir un choix aux candidats. Les deux jours précédant les épreuves seront consacrés aux révisions des examens, dans les établissements.

Le report de ces épreuves n’induit pas de modification sur les échéances ultérieures, notamment l’épreuve de philosophie du 8 juin et le grand oral du 13 au 20 juin 2022.