Moorea-Maiao : l’AFD prête 596 millions à l’EPIC pour la transition énergétique

Moorea-Maiao franchit un nouveau cap vers la transition énergétique. La commune a indiqué dans un communiqué ce matin qu’une convention de financement entre l’EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial) Te Ito Rau no Moorea-Maiao et l’AFD avait été signée, à la maire d’Afareaitu.

Avec ce prêt bonifié (2,6%) d’un montant de 596 millions Fcfp, l’EPIC, officiellement en activité depuis le 1er janvier 2023, “pourra lancer ces projets de service public de l’électricité, dont la production actuelle sur l’île repose à 100% sur la ressource fossile“.

Il financera les investissements pour atteindre l’objectif de 75% d’EnR dans le mix électrique de la commune, d’ici 2030. Le financement contribuera également, selon l’AFD, à l’électrification de Maiao, dont la finalisation est prévue pour 2024.

Pour concrétiser cette évolution vers une transition énergétique, la Commune de Moorea-Maiao compte développer un parc d’équipements photovoltaïques. “31 projets ont été identifiés au sol, en combrière et toitures“, indique le communiqué de la commune.

Les travaux de construction débuteront au cours du premier semestre 2023, avec l’objectif d’ouvrir l’accès à l’électricité sécurisé d’ici 2024.