655 000 Fcfp pour une campagne de stérilisations de chiens et chats à Fakarava

En septembre 2024, la Direction de l’environnement a lancé un appel à projets pour soutenir les associations de protection animale dans la gestion des populations de chiens et chats, en lien avec les objectifs sociaux, de santé publique et de bien-être animal du Pays.

Dans ce cadre, l’association Ainihi no te ora a sollicité une aide financière pour mener des opérations de stérilisation et d’identification d’animaux sur l’île de Fakarava.

Le Conseil des ministres a décidé d’octroyer à l’association une subvention de 655 000 Fcfp, couvrant 78% des coûts prévisionnels de l’opération.

Cette aide permettra de stériliser et d’identifier plusieurs dizaines de chiens et de chats et de faciliter l’adoption d’animaux abandonnés.