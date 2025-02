Le Jack Russell, arme fatale pour lutter contre la prolifération des rats

Snow, Nuts, Cesar et Varua. Ce sont les 4 chasseurs hors pair de cette société spécialisée dans la capture des rats. Ces Jack Russel de lignée anglaise sont nés en Polynésie. Ils sont entraînés quasi quotidiennement depuis leurs premiers mois. D’abord sur l’obéissance puis, petit à petit, sur la détection des rongeurs.

« Les rats se faufilent partout, que ce soit au sol, dans les faux plafonds, les containers ou les bâtiments. Donc, il faut varier les exercices pour que les chiens soient aguerris à toutes les situations possibles », explique Fatiha Ould Aissa, maître-chien.

Avant de travailler avec des Jack Russell, Fatiha exerçait comme sapeur-pompier. Dans les opérations de recherches de victimes, elle et ses collègues faisaient appel à des Malinois. Mais pour capturer des rongeurs dans les lieux difficiles d’accès, la petite taille des Jack Russell est un atout.

Alfred Turiano-Turoa, autre maître-chien de la société, est intervenu au début de l’année pour contrôler les soutes d’un Airbus A350, sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti faa’a. Une souris s’était introduite à bord de l’appareil.

« Ces chiens ont la capacité de travailler dans des endroits exigus. On doit faire confiance à leur flair (…) C’était une première aussi bien pour Cesar et Varua, que pour moi. Les produits chimiques n’ont pas fonctionné donc on n’avait que le chien. Il a pu nous confirmer la présence ou pas du rat », explique-t-il.

Faire appel à cette race pour lutter contre les nuisibles est une véritable innovation pour cette jeune entreprise qui possède actuellement 10 chiens. Elle est une alternative aux produits chimiques.

Les maîtres-chiens interviennent dans des entreprises, des écoles ou encore des lieux de stockage alimentaire et même sur des motu. Si les animaux ne peuvent parfois pas accéder directement à leurs proies, ils ont néanmoins la capacité de les détecter.

« Quand on utilise des produits ou des pièges mécaniques, le chien va nous diriger en faisant de la détection pour savoir où se trouvent les rats, où ils rentrent dans les entrepôts et les bâtiments. Cela va nous aider pour savoir comment on va traiter. Le chien va nous dire s’ils sont dans les plafonds, les sols ou s’ils passent dans les goulottes des tuyaux de climatisation », souligne le directeur de la société, Thierry Martin.

Au fenua, ces nuisibles représentent un fléau économique et écologique. Les lieux infestés peuvent compter jusqu’à un millier de rats, et le rongeur se reproduit à vitesse grand V.