Le Pays lance les Tere Houses, des hébergements temporaires pour les sans-abris

Le Pays lance, un « Plan de Dignité Humaine ». Il a pour objet de définir « un ensemble de mesures concrètes pour lutter contre la grande précarité et accompagner les plus fragiles vers un parcours d’autonomisation et de réinsertion sociale et professionnelle ».

Dans ce cadre, la Vice-présidente, ministre des Solidarités, a lancé le projet Tere House : un dispositif d’hébergement temporaire sécurisé, destiné aux personnes sans domicile fixe engagées dans un parcours d’insertion professionnelle. Conçus comme des espaces de transition, les Tere House offrent un environnement stable, digne et propice à la reconstruction personnelle et professionnelle.

Actuellement, 12 personnes sans-abri bénéficient de ce programme pilote, en lien avec leur formation dans les métiers de la restauration au restaurant solidaire L’Éphémère. Grâce au partenariat avec l’Accueil Tevaiete, elles bénéficient également d’un accompagnement adapté tout au long de leur apprentissage.

Les Tere House sont aménagées sous forme de conteneurs à proximité immédiate de leur lieu de formation à Mamao.

L’inauguration officielle du site pilote aura lieu le 14 avril 2025. Un déploiement progressif est prévu dans d’autres communes.

Le compte-rendu du conseil des ministres