Papara : la CTC préconise un “doublement du tarif de l’eau”

La Chambre Territoriale des Comptes a publié son dernier rapport ce lundi, portant sur le contrôle de l’établissement public industriel et commercial (Epic) Vaipu, gérant l'eau à Papara. Si la CTC admet que l'EPIC offre un service d'eau potable performant, elle relève une situation financière à l'équilibre "factice", sous perfusion de la commune, qui n'est plus sensée la financer. La Chambre préconise ainsi un doublement du tarif de l’eau, une facturation au volume dès 2024, et le resserrement des valves aux mauvais payeurs.