Électricité à Moorea : une surfacturation qui fait grincer des dents

« On est passé de 50 000 francs à 250 000 francs, ça fait mal, ça pique… » explique Timeri. Avec Heimana, son conjoint, elle gère une petite entreprise de restauration à Moorea et ils ont eu la surprise de recevoir dernièrement une facture d’électricité de plus de 250 000 francs, une augmentation qui les a fait passer en tranche 4, la tranche la plus élevée. Choqués de se voir réclamer une telle somme, ils sont allés demander des explications à l’EPIC Te ito rau no Moorea-Maiao, qui gère depuis le 1er janvier la distribution de l’électricité sur l’île sœur de Tahiti. Au final « ils ont tout recalculé depuis le début de leur ouverture, de leur création… on est tombé à 75 000 francs, ça picote quand même mais c’est mieux que 250 000 francs » raconte Timeri avec soulagement.

Ils ne sont pas les seuls dans ce cas là, ce lundi matin, un autre couple est venu demander des explications quand au montant de sa facture qui est passée de 8 000 francs à 50 000 francs. Et depuis la semaine précédente déjà, plusieurs client ont fait des réclamations. Certains ont utilisé les réseaux sociaux pour se faire entendre.

Selon Lionel Lafage, Directeur général de l’établissement public à caractère industriel et commercial Te ito rau no Moorea-Maiao, qui s’est dit désolé pour la population qui a du subir ces désagréments, il y a bien eu une erreur mais » il n’y a pas eu une erreur de calcul de l’électricité consommée, c’est à dire que les factures qui ont été faites depuis le début de l’année correspondent vraiment à ce qui a été consommé en terme d’électricité. » Le problème viendrait, en fait du mode de facturation, géré par un prestataire. Le Directeur général explique qu’en « principe on doit recevoir une facture qui est facturée sur 30 jours chaque mois, ce qui est normal, or là, notre prestataire a calculé par rapport à la relève réelle, qui est celle qui est sur leur compteur. »

Au mois de février dernier, seulement 5 à 20 jours de consommation auraient été comptabilisés pour certains foyers qui se sont donc retrouvés avec une facture plus faible que d’habitude. Il y a eu un rattrapage de la facturation « sur le mois d’avril, ils ont été facturé 30 jours plus les 20 jours manquants, et la même chose pour ceux qui avaient été facturés 5 jours en février ou 20 jours en février, donc voilà c’est la raison pour laquelle aujourd’hui ils se retrouvent avec une grosse facture. » Et Lionel Lafague précise que le tarif n’a pas été augmenté, il est resté le même depuis octobre 2022.

Seule une zone de l’île qui représenterait environ 10% de la clientèle de l’EPIC serait concernée par ce problème. Une cellule de crise a été mise en place il y a 5 jours pour que tout rentre dans l’ordre au plus vite, des solutions sont recherchées au cas par cas. « La régularisation sera faite de façon à ce que tous les surcoûts soient régularisés, ça peut être pour un recalcul de la facture, ça peut-être un échelonnement des paiements, mais il n’y aura aucune pénalité. » Et désormais l’électricité sera facturée sur 30 jours assure le Directeur général de l’EPIC.

Lionel Lafage, directeur général de l’EPIC a aussi tenu à préciser que la commune de Moorea-Maiao n’était aucunement responsable de cette défaillance.

Lionel Lafage annonce aussi plusieurs projets, dont une ferme solaire qui devrait être développée dès l’an prochain, dans l’objectif de modérer et stabiliser le prix de l’électricité, face aux augmentations du prix des hydrocarbures. Il souhaite augmenter l’effectif de l’EPIC dans le but de fournir un meilleur service aux habitants de Moorea.