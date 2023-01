Moorea : La production d’électricité officiellement gérée par un EPIC

La commune gérait déjà l’exploitation, la production et la distribution de l’électricité, jusqu’en 1994, date de la concession prise avec EDT. Lionel LAFAGE, nommé directeur général de l’EPIC s’est entouré de 14 agents d’EDT : “Au moment de la transition, les agents qui étaient en exploitation et qui appartenaient à EDT ont choisi de nous rejoindre, indique-t-il. On va reprendre la production de l’électricité de façon stabilisée. Malgré tout, il faut que la population s’habitue à l’EPIC, même si les choses ne changent pas en termes de fonctionnement“.

Lire aussi : Les communes veulent gérer la distribution d’électricité

Plusieurs défis les attendent ces prochaines années, puisque la commune souhaite exploiter prochainement les énergies renouvelables tel que l’énergie solaire.