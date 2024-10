Fonds Macron : EDT installera sa station de transfert d’énergie par pompage à Papeari

Annoncé par Emmanuel Macron lors de son déplacement en Polynésie française en 2021 et après une première mise en œuvre, le Fonds de Transition Energétique (FTE) subventionnera 8 nouveaux projets, à hauteur de 1,8 milliard de francs – 5,6 milliards d’investissements au total – en 2024. Le Comité de pilotage, chargé de valider la programmation issue de l’appel à projets, a révélé la liste des lauréats.

Dans la catégorie centrale hybride :

Uturoa porté par la Commune ;

Huahine porté par la SPL Te uira api no te mau motu ;

Mataiva porté par Électricité de Polynésie ;

Fatu Hiva porté par la CODIM ;

Ua Huka porté par la CODIM ;

Makemo porté par Électricité de Polynésie.

Catégorie centrale photovoltaïque

Tumaraa porté par la SPL Te uira api no te mau motu ;

Catégorie stockage :

Station de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) dans la vallée de Titaaviri portée par Marama Nui

Projets qui permettront d’augmenter « de plus de 2 % la part des énergies renouvelables dans le mix électrique polynésien, contribuant ainsi à le décarboner » , indique le Haussariat dans un communiqué. « Au total ce seront 342 000 tonnes de CO 2 qui ne seront pas émises dans l’atmosphère et 3,9 millions de litres de gazole qui n’auront pas à être importés par la Polynésie chaque année » .

Comme en 2023, il s’agit donc principalement de projets basés sur l’hybride (mix photovoltaïques/thermique) et sur le photovoltaïque. Parmi eux, la centrale hybride d’Uturoa, troisième forme envisagée après le thermique et le photovoltaïque – pour améliorer la qualité de service à Raiatea.

Surtout, l’État participe au grand projet d’EDT via sa filiale dédiée à la production d’énergie hydroélectrique, Marama Nui, de construire une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) dans la vallée de Titaaviri, à Papeari. Ce système permet de remonter de l’eau du bas vers le haut, et de la stocker en altitude pour la turbiner au besoin et sinsi utiliser de l’énergie excédentaire.

L’appel à projets 2025 sera lancé avant la fin du premier trimestre 2025 et suivra le même calendrier qu’en 2024.