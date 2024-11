Rallonge financière pour l’AISPF, des logements pour 50 étudiants boursiers

Face à la forte demande de logements étudiants, le pays met la main au portefeuille. Ce vendredi, lors du conseil des ministres délocalisé à Rapa, le gouvernement a acté l’octroi d’une subvention de fonctionnement complémentaire de 35 millions de francs à l’association Rahu Ora – AISPF pour aider 50 étudiants supplémentaires à se loger.

Pour la rentrée 2024-2025, l’Office polynésien de l’habitat a enregistré plus de 700 demandes alors que le nombre de places disponibles n’est que de 466. L’offre de logement de l’association Rahu Ora – AISPF, financée par le Pays et gérant dorénavant une centaine d’étudiants, vient ainsi compléter celle portée par le principal bailleur des étudiants boursiers et celle de la Cité Universitaire dans l’attente de la construction de logements supplémentaires par l’OPH.

À cet égard, le Gouvernement rappelle que, dans le cadre du budget 2024, ont été inscrits les financements pour les travaux de construction de plus de 80 logements sur Outumaoro permettant l’accueil de plus de 160 étudiants supplémentaires ; les études pour la construction de 80 logements sur Outumaoro permettant l’accueil de plus de 160 étudiants supplémentaires ; et les travaux de construction de 15 logements à la Mission dans la commune de Papeete.