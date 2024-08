Les étudiants découvrent leur logement de l’AISPF

La rentrée approche pour Teraiura, étudiante en licence d’anglais. Originaire de Huahine, c’est la troisième fois que la jeune femme sollicite l’AISPF pour se loger. Grâce à cette aide, l’étudiante en troisième année de licence d’anglais paye 15 000 Fcfp de loyer au lieu des 70 000 Fcfp demandés pour ce type de logement ici à Central FAC. “Je trouve que c’est une chance pour les étudiants d’avoir cette possibilité-là. C’est vrai que la première année, c’était assez difficile, car j’avais la bourse et que je devais gérer l’argent moi-même, je devais prendre ma nourriture, payer mon électricité. Au bout de ma deuxième année, j’ai commencé à comprendre comment m’organiser. On apprend vraiment à être plus autonome.”

L’agence accompagne depuis 7 ans les étudiants boursiers demandeurs de l’aide, ceux qui n’ont pas eu la chance d’obtenir un logement sur le campus universitaire, ou dans les centres d’hébergement pour étudiants de l’OPH.

“La particularité de l’AISPF c’est que nous sommes financés par le Pays pour pouvoir mobiliser dans le parc privé locatif des logements à destination des étudiants boursiers, explique Vaiatu Frogier, directrice de l’AISPF. C’est une sacrée avancée et je trouve que c’est un effort considérable qui a été fait par le Pays.”

Au CHE d’Outumaoro, parents et étudiants écoutent attentivement les dernières instructions avant d’entrer dans les logements. Cette année, ils sont 130 à bénéficier de l’aide. Une demande de plus en plus forte, selon Jerry Biret, président de l’AISPF. “D’habitude, chaque année, on a 50 logements à disposition des étudiants. Maintenant qu’il y a des travaux au CHE et qu’il y a de plus en plus d’étudiants chaque année qui viennent faire leur demande de logement, depuis trois, quatre ans maintenant, nous avons à disposition 100 logements pour les étudiants. Tout ça grâce à une subvention du Pays.”