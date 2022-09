Logement : 207 familles des 5 archipels reçoivent des bons d’aides en matériaux

Sur les 207 familles bénéficiaires, 119 résident les Îles-du-Vent (Tahiti et Moorea), 39 les Iles-sous-le-Vent (Bora Bora, Huahine et Maupiti), 17 les Australes (Raivave, Rimatara, Rurutu et Tubuai), 26 les Marquises, (Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka, Ua Pou), et 6 les Tuamotu-Gambier (Arutua, Fakarava, Manihi et Tureia).

L’ensemble des bons attribués représente un montant d’aide de 179 466 320 Fcfp.

L’objectif des programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat individuel (AAHI) est de rénover sa résidence principale afin d’en améliorer la sécurité et la salubrité, et de contribuer à l’accessibilité à un logement digne.