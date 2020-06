L’hôtel intercontinental Tahiti rouvre… pour la fête des mères

Transat repositionné, stock du bar réapprovisionné, table dressée : il est 10h, les premiers clients investissent l’hôtel intercontinental. « On savait qu’il y avait des journées qui avaient été faites pour la Fête des mères et j’ai la chance d’avoir un mari qui a pensé à moi » nous dit une cliente.

Après plus de deux mois sans activité, Melina Poareu retrouve enfin son vélo pour inspecter ses 15 bungalows. Sur les 250 chambres que comptent l’hôtel seules 140 sont ouvertes à la clientèle. La reprise est attendue. L’hotel affiche quasiment complet en ce week-end de la fête des mères. Pour la gouvernante, le rythme est intense : « On n’a pas perdu la main mais on est un peu rouillés. On a arrêté de travailler pendant deux mois et là on reprend. On va dire qu’on a mal un peu partout. C’est normal ! »

Au restaurant, on rallume les fourneaux. Ce vendredi, la carte est réduite. En revanche, ce dimanche les polynésiens retrouveront le traditionnel brunch pour la fête des mères. Les places sont limitées à 600 personnes. Mesures sanitaires oblige, l’établissement ne pourra pas accueillir tout le monde. « C’est une des plus grosses journées de l’année pour nous effectivement. Je pense que si on ouvrait encore les réservations de façon plus volumineuse, on pourrait aller jusqu’à 1000 couverts sans trop de problèmes au vu des réservations qu’on a dû malheureusement refuser mais on veut accepter les clients dans de bonnes conditions », explique Emmanuel Barazer, chef exécutif à l’intercontinental de Tahiti.

Près de 90 employés ont retrouvé leur travail. Une partie a été formé au protocole sanitaire : « On va avoir un desk d’accueil avec les hôtesses pour accueillir les clients que l’on va accompagner à table. Nous avons enlevé des tables, espacé les tables de 1.50m à 2m et élargi le périmètre », détaille Arnaud Leveziel, directeur adjoint de l’intercontinental Tahiti.

Mais le retour à la normale n’est pas prévu pour tout de suite. Tout dépendra des réservations du tourisme international, comme l’explique Thierry Brovelli, le directeur général de l’établissement : « De toute façon ce sera malgré tout une réouverture partielle parce que le fait de rouvrir les vols et les frontières et ce qu’on voudra, ça n’amène pas forcément un flux de touristes immédiat. Nos marchés sont en berne. »

Dans un premier temps, l’hôtel sera remis en sommeil du lundi au jeudi avec une ouverture tous les week-ends et notamment pour la fête des pères.