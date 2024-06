L’hiver austral arrive, avis de fraîcheur au fenua

Bonnets et pull-overs sont ressortis des placards dans les îles les plus à l’ouest de la Polynésie. La chute des températures est amorcée avec le passage dans la saison froide. Le mara’amu prévu cette semaine annonce le changement sur les archipels de la Société, des Australes et du quart Sud-Est des Tuamotu Gambier.

Pas de vague de froid, mais des températures 1 à 2 degrés au-dessous des normales saisonnières : le mercure pourrait passer sous la barre des 20 degrés sur la Société aux heures les plus fraîches.

« La saison est commencée, c’est un des facteurs qui expliquent que les températures aient baissé, résumé Florian Fabrice, prévisionniste à Météo France Polynésie française. Les journées sont plus courtes, donc forcément la température maximale monte moins haut. La nuit, qui est d’autant plus longue, permet la baisse des températures ». Concrètement, le mara’amu est un flux venteux de sud-est allant chercher la masse d’air au sud, où les températures sont naturellement plus fraîches. « Et pas de nébulosité donc pas de couverture nuageuse, qui permet un rafraîchissement plus important la nuit » , ajoute M. Fabrice.

Les Marquises et le nord des Tuamotu ne sont toutefois pas concernés par ce rafraîchissement, qui va se renforcer dans les jours qui viennent.

« On risque d’avoir un effet encore plus accentué parce que le flux sera plein sud, poursuit Florian Fabrice. En revanche, il ne devrait pas durer très longtemps. On peut avoir des situations de mara’amu qui s’installent sur une petite semaine, et c’est vraiment là où on a une baisse des températures significative. Sur l’épisode à venir, ça ne sera pas le cas (…) même si on devrait quand même ressentir cette baisse sur deux trois jours en début de semaine » .