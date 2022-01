Les pistes des aérodromes de Raiatea et Rangiroa bientôt en travaux

Cette convention fait suite à la convention relative au transfert des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa signée en septembre 2020 qui prévoyait, en plus d’une dotation financière versée chaque année en compensation des charges liées au transfert de compétence, une contribution exceptionnelle de l’État au financement des opérations de réfection de la surface des pistes dans la limite de 3,5 millions d’euros (environ 417,2 millions de Fcfp) pour Raiatea et 4,5 millions d’euros (environ 536,35 millions de Fcfp) pour Rangiroa.

La signature de cette convention a été précédée d’importantes discussions techniques entre le service d’État de l’aviation civile et la direction de l’aviation civile du Pays. Elle permet de démarrer les travaux au plus tôt avec un impératif de fin des opérations au plus tard avant la fin de l’année 2022.

Ces travaux permettront une remise au standard aéronautique de ces pistes garantissant ainsi leur exploitation en toute sécurité.