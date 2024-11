Les Apex Awards décernent 5 étoiles à ATN pour la 7e année consécutive

Un bol d’air frais pour ATN. Alors que le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avions (TSBA) voulu par le gouvernement Barnier pourrait pousser à la hausse le prix des vols vers la Polynésie, et face à une concurrence accrue sur le tronçon Papeete – LAX, la compagnie au tiare peut se consoler sur le retour d’expérience de ses clients, en atteste le prix « Grande Compagnie 5 étoiles » décerné lors de la cérémonie des Apex Awards 2025, qui s’est tenue fin octobre à Long Beach.

Air Tahiti Nui a ainsi reçu son septième Apex 5 Étoiles consécutif. « Cette distinction importante reflète notre engagement indéfectible à offrir une expérience exceptionnelle et authentique à nos passagers. Nous adressons notre gratitude sincère à toute l’équipe d’Air Tahiti Nui pour leur dévouement à obtenir cette distinction remarquable une fois de plus » , s’est félicité le directeur général de la compagnie Mathieu Bechonnet.

Les récompenses Apex Cinq Étoiles et Quatre Étoiles se basent exclusivement sur des retours de passagers, après analyse de plus d’un million de vols vérifiés par PNR de plus de 600 compagnies aériennes dans le monde pour les prix 2025, utilisant une échelle de cinq étoiles détaillée.