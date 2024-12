Grève des pompiers aéroportuaires : plusieurs îles non desservies par Air Tahiti et Air Moana

Du côté d’Air Tahiti, les vols entre Tahiti et Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Rarotonga ou encore Nukutepipi, sont assurés avec des modifications d’horaires. Les vols pour Ahe et Tubuai opèreront également, mais avec des modifications horaires.

En revanche, Air Tahiti n’est plus en mesure de desservir les îles suivantes dès ce vendredi : Moorea, Huahine, Maupiti, Tikehau, Fakarava, Arutua, Manihi, Apataki, Rurutu, Rimatara, Raivavae, Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Ua Huka.

Les vols Air Tahiti de ce 6 décembre :

Tubuai :

VT947 Départ Tahiti 13h30 Arrivée Tubuai 15h10

Départ Tubuai 15h55 arrivée Tahiti 17h35

Ahe :

VT540 Départ Tahiti 13h55 Arrivée Rangiroa 14h55,

Départ Rangiroa 15h25 arrivée Ahe 16h05

Départ Ahe 16h25 Arrivée Papeete 17h40

Pour ceux qui ont réservé auprès d’une agence de voyage, ils sont invités à se rapprocher directement d’elle. Si vous recevez un SMS ou email contenant un numéro de vol compris entre 1001 et 1019, il ne faut pas en tenir compte, puisqu’il s’agit d’un vol fictif (un vol qui n’existe pas) pour garder le dossier de réservation, afin de pouvoir réserver de nouveau un vol dès que la grève sera levée. Des conditions particulières sont proposées en cas de modifications (pas de frais de modifications ; par contre un réalignement tarifaire s’applique si le nouveau billet est d’un montant différent du billet initial ; un avoir sans frais vous sera proposé si vous souhaitez décaler votre vol). Suivez la situation en temps réel ICI

Du côté d’Air Moana, la compagnie indique que les aéroports de Moorea, Hiva Oa et Nuku Hiva étant concernés, ils seront « potentiellement inaccessibles jusqu’à la levée de la grève ». Des modifications du programme de vols ont été effectuées et pourront encore intervenir dans les prochains jours. Les passagers concernés seront informés par email, sms ou appel téléphonique. Plus d’informations au 40.48.40.00