Moetai Brotherson « déçu du comportement de la FRAAP », des « enfants gâtés »

Les agents de la FRAAP se sont réunis, ce vendredi matin, devant la Présidence, alors que la grève du syndicat est effective, ce jour. Un mouvement qui conduit au débrayage des pompiers des aérodromes et donc à de fortes perturbations sur les vols des deux compagnies aériennes domestiques : Air Tahiti et Air Moana, à une semaine du début des vacances scolaires.

Si des avancées ont été trouvées concernant certains points de revendications avec les autorités du Pays, la question de la hausse globale de 40% du point d’indice, principale demande du syndicat, n’est pas à l’ordre du jour, selon Moetai Brotherson qui se montre ferme.

« Ils entendent ce qu’ils veulent entendre. Ce que nous avons dit de manière très précise, c’est que la discussion sur le point d’indice est prévue depuis l’an dernier, en mars/avril, après la clôture des comptes administratifs, pour savoir exactement quelle est la situation économique et financière » a-t-il indiqué ce vendredi matin.

– PUBLICITE –

Le président du Pays a également déploré que les représentants de la FRAAP n’ont pas participé par deux fois, dont jeudi soir, aux discussions.

« Le Syndicat de la Fonction publique polynésienne était là. Je les en remercie, je les félicite pour cet esprit de dialogue. En revanche, je suis assez, comment dire, déçu du comportement de la FRAAP qui se comporte comme des enfants gâtés », a déclaré le chef de l’exécutif qui estime que le syndicat exerce un « chantage ».

Pour permettre les dessertes aériennes inter-îles, Moetai Brotherson a annoncé qu’il saisirait le haut-commissaire, dans la journée, pour obtenir des réquisitions de pompiers.

« Et nous envisageons un certain nombre de contrôles sur les arrêts maladie, sur les demandes de congés inopinés qui sont liées à la grève et qui sont une solution de facilité qui a trop duré », a-t-il ajouté.

Des réquisitions ? Les pompiers estiment que la mesure sera sans effet. « Ils ne peuvent pas ! On a signé un protocole d’accord en 2016 (….) de service minimum. À partir de lundi, pour Tikehau par exemple, il y a 9 vols par semaine. On en assurera 2. Air Tahiti les choisira (…) Voilà le service minimum, il ne peut pas nous réquisitionner », a expliqué Gérard Barff, le secrétaire général adjoint de la FRAAP.

Les membres du syndicat renvoient la balle dans le camp du président du Pays et n’entendent rien lâcher quant la hausse du point d’indice pour compenser l’augmentation du coût de la vie.

« Pourquoi on n’en a pas discuté au mois de mars de cette année ? Il était au pouvoir (…) Il ne faut pas qu’il noie le poisson. On la veut là (…) Il ne veut pas discuter. C’est lui qui ferme » la porte des négociations, a encore estimé Gérard Barff qui ne veut pas de « bla bla ».

Pour l’heure, la situation reste donc figée, les deux parties campant sur leurs positions.