L’épidémie de grippe se poursuit et se propage aux Marquises et aux Australes

Depuis le 1er avril 2024, on déplore 8 décès liés à la grippe A, en Polynésie française. Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, l’ARASS (Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale) fait état de 74 nouveaux cas de grippe (73 type A et 1 type B) la semaine du 13 mai. Parmi eux, 29 ont été hospitalisés avec 4 passages en réanimation. Parmi les patients hospitalisés testés positifs pour la grippe, 2 décès sont survenus (13 ans et 71 ans). L’enfant de 13 ans est décédé d’une autre cause que la grippe.

21 des 29 cas hospitalisés ont plus de 60 ans, 2 ont moins de 1 an et 2 ont entre 1 et 4 ans.

L’épidémie de grippe A se poursuit donc et se propage aux archipels des Marquises et des Australes. La dernière épidémie d’une telle ampleur remonte à fin 2021, début 2022.

Par ailleurs, une phase d’alerte est toujours en cours pour la dengue. 2 nouveaux cas ont été rapportés la semaine dernière : un résident de Moorea et un visiteur. 1 cas supplémentaire a été identifié le 23 mai, ce qui porte à 52 le nombre total de cas déclarés.

Les 52 cas sont domiciliés à Tahiti (29), Moorea (11), Rangiroa (7), Bora Bora (1) et Fakarava (1). Et 3 cas sont des visiteurs n’ayant pas de résidence en Polynésie française. Aucune nouvelle hospitalisation n’a été rapportée. Le sérotype DENV-1 a été identifié chez un cas autochtone en S13. Ce cas aurait pu se contaminer aux Marquises, à Moorea ou à Tahiti. Tous les autres cas sont DENV-2.

Parmi l’ensemble des cas, 11 cas ont moins de 20 ans. La moyenne d’âge est de 38 ans et la médiane de 37 ans.