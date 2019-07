Le planétarium de Tahiti célèbre les premiers pas de l’homme sur la Lune

L’association Proscience célèbre le 50ème anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune au planétarium. Grâce à des images d’archives et de synthèse, le public se replonge dans la mission d’Apollo 11, un voyage de 4 jours vers la Lune qui fut lancé le 16 juillet 1969 depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

En envoyant un homme marcher sur la Lune en pleine guerre froide, les États-Unis ont voulu prouver leur supériorité sur l’Union soviétique dans la course à l’espace. Cette épopée est restée depuis l’un des plus grands exploits de l’humanité. Le planétarium invite donc le public à revivre cette aventure à la fois humaine et technologique. “Quand Kennedy, en 1961 a dit : ‘nous irons sur la Lune avant la fin de la décennie’, c’était la panique à bord de la NASA, parce que c’était 9 ans pour préparer tout ça, c’était un vrai challenge, parce qu’il fallait maîtriser la mise en orbite. Personne ne l’avait fait. Et la mise en orbite d’un être humain, c’était encore autre chose” explique Régis Plichart, président de l’association Proscience.

Enfants ou adultes, les yeux sont rivés vers l’espace avec la plus grande attention. Aloïs Teianore est né le 20 juillet 1969, le jour du premier pas de l’homme sur la Lune. Depuis, ses proches le surnomment… Apollo : “Je suis né le même jour, à la même heure, à la même minute, où il y a eu le premier pas sur la Lune. D’ailleurs, on m’a fait goûter du champagne dans la salle d’accouchement !”.

Jusqu’au 26 juillet, l’association Proscience ouvre son dôme pour comprendre toutes les étapes de cette expédition spatiale : du décollage de la fusée jusqu’à la descente du module lunaire vers la surface de notre satellite. Une séance la tête dans les étoiles pour revivre les premiers pas sur la Lune des astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

PRATIQUE :



Le planétarium sera ouvert au public jusqu’au vendredi 26 juillet à 12 heures, dans la salle de repos de l’école maternelle Tamanui, à Paofa’i.

Le planning des séances qui peut être amené à changer, est consultable ICI.



Tarifs :

Enfants de 10 ans et plus, et adultes : 500 Fcfp / séance (quelle que soit sa durée)

Enfants de moins de 10 ans : 300 Fcfp (les séances ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 4 ans)

Groupes privés (24 pers. max.) : 8 000 Fcfp

Garderies (24 pers. max.) : 6 000 Fcfp