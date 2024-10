Comètes : après Tsuchinshan-ATLAS, préparez-vous pour 333P/Linear

Certains ont eu la chance de l’apercevoir. La comète Tsuchinshan-Atlas était visible seulement quelques jours dans l’hémisphère Sud et plutôt à la tombée de la nuit, vers 19 heures. Pour obtenir un cliché de bonne qualité, il valait mieux se munir d’un appareil photo en longue exposition. Plusieurs habitants du fenua ont réussi à capturer son passage.

Source Facebook Patrick Scohy

Pour rappel, une comète est un petit corps céleste composé de roche et de glace, présentant une traînée lumineuse. Les comètes décrivent une orbite en forme d’ellipse autour du Soleil. Découverte l’année dernière, Tsuchinshan-Atlas est une comète à longue période qui complète une orbite autour du Soleil en 80,660 ans… On ne la reverra donc pas de sitôt.

En revanche, selon la Société d’astronomie de Tahiti, une autre comète devrait être visible fin novembre depuis le fenua. Il s’agit de 333P/Linear. Elle sera au plus proche du Soleil le 29 novembre et au plus proche de notre planète le 9 décembre. Il s’agit d’une comète périodique de la famille de Jupiter découverte par le projet LINEAR en 2007. La comète a une orbite rétrograde et une période orbitale de 8,7 ans.