Astronomie maorie : une conférence gratuite à la Maison de la culture

Depuis 2022, le 24 juin, qui marque Matariki, est célébré à Aoteroa. Rangiānehu MĀTĀMUA préside le groupe consultatif qui a fourni des conseils au gouvernement sur la création de ce nouveau jour férié néo-zélandais. En octobre 2022, il est devenu conseiller principal du gouvernement néozélandais sur le Matariki.

Il a été le premier maori à être récompensé du prix science communication du Premier ministre, à être médaillé du prix Callaghan pour ses travaux engagés entre la science et la tradition Maori, et à être décoré en tant qu’officier de l’ordre du mérite de Nouvelle Zélande

Il est aussi notamment l’auteur de l’ouvrage à succès « Matariki : The star of the year ».

Lire aussi : Le gouvernement envisage un jour férié pour célébrer le lever des Pléiades

Les anciens Polynésiens accordaient une importance capitale aux étoiles et aux constellations,

tant au niveau de la navigation qu’au niveau du rapport quotidien qui unissait l’Homme à la Nature.

Si le mois de juin marque le début de l’année maorie, en Polynésie, la période de Matari’ini’a, le lever des Pléiades, débute le 20 novembre et se termine le 20 mai.

Outre cette conférence ouverte à tous, le professeur Rangiānehu MĀTĀMUA assistera à une cérémonie sur le marae Taputapuatea à Raiatea dimanche, se rendra à l’assemblée de la Polynésie, au Cesec, et assistera à l’installation du nouveau consul honoraire de Nouvelle-Zélande la semaine prochaine.

PRATIQUE

Conférence publique gratuite Matari’i 2024

Mardi 19 mars, 18h

Grand théâtre de la Maison de la culture

Entrée gratuite avec billets à récupérer au guichet de Te Fare Tauhiti Nui

Places limitées