Exploitation minière des fonds marins : projection gratuite du film « Deep Rising »

Le film documentaire « Deep Rising » sera projeté lundi 29 juillet, au Grand Théâtre de Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) – la Maison de la Culture. Cet événement mettra en lumière les enjeux cruciaux liés à l’exploitation des ressources minières en eaux profondes, parallèlement à la session de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) qui a lieu ce mois-ci à Kingston en Jamaïque.

Réalisé par Matthieu Rytz et narré par Jason Momoa, « Deep Rising » explore le paradoxe auquel le Pacifique est confronté, entre les menaces écologiques et financières que posent les extractions minières et les besoins en minerais dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

PRATIQUE

Grand Théâtre de la Maison de la Culture

Lundi 29 juillet 2024

Ouverture des portes à 17 h 30, début de la soirée à 18 h 30.

Billetterie gratuite disponible à Carrefour (Arue, Faa’a, Punaauia, Taravao), à Radio 1 -Fare Ute

et en ligne sur www.ticket-pacific.pf