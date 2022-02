Le permis de construire accordé au nouveau centre d’accueil Te Vai-ete

Le nouvel abri des sans domicile fixe doit être implanté sur une parcelle de terrain située à Mama’o. Il offrira les mêmes services que l’ancien centre avec des locaux plus adaptés. Ce ne sera pas un centre d’hébergement, mais un guichet unique, où les sans-abri pourront aussi s’y laver, se faire soigner et accéder à des formations professionnelles.

“L’attente a été longue.. mais il semblerait que je ne devrai pas me plaindre car les attentes sont beaucoup plus longues en général. En tout cas, on est dans les temps par rapport à notre projet. Et maintenant, l’architecte a tous les éléments pour faire les appels d’offres, ce qui va nous permettre une évaluation plus précise du coût de la construction puisque les indicateurs économiques nous disent qu’il y a pas mal d’augmentations sur pas mal de matières, donc on va pouvoir savoir véritablement combien ça va nous coûter” a déclaré Père Christophe.