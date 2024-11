Un nouveau centre d’hébergement pour les SDF va ouvrir à Fare Ute

Même fermée, la cathédrale de Papeete attire les visiteurs. Comme cette Canadienne croisée devant la bâtisse et qui trouve portes closes. « Je suis un peu surprise, mais il y en a aussi au Québec qui sont fermées le jour, à cause du vandalisme », explique-t-elle.

Depuis l’agression d’un sacristain par un SDF, il y a un an, il n’est plus possible de pénétrer dans les lieux en dehors des offices religieux. Le vicaire de la cathédrale avait réclamé aux autorités des actions fortes pour endiguer les problèmes récurrents de violence et d’insécurité autour de l’édifice.

La commune est passée à l’action en multipliant les patrouilles pour empêcher les attroupements de marginaux. « Quand ils sont intervenus, il y avait la police, les fourgons et les chiens. Du coup, ils nous ont dit qu’ils allaient nettoyer la cathédrale. Ils nous ont dit d’aller dans les structures, mais dans les structures, certaines n’acceptent pas les chiens. Et tu ne peux pas entrer ou sortir comme tu veux », témoigne une sans domicile fixe.

Pour ce qui est du problème des hébergements d’urgence à Papeete, une nouvelle structure pourrait permettre d’y remédier. Un hangar cédé par l’État à Fare Ute devrait devenir un lieu de refuge.

« Il y a un centre sur Tipaerui et il y a ce centre sur Fare Ute. Là, on discute également avec le ministère de la Solidarité pour en créer un autre un peu plus grand pour pouvoir accueillir plus de monde. Il y a environ 100 à 150 SDF qui sont en permanence dans la rue », constate Rémy Brillant, le directeur général des services de la mairie de Papeete.

Les sans-abris devraient pouvoir fêter le prochain Noël dans ce nouveau centre d’hébergement de nuit.