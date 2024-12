Deux journées d’études sur la marginalité sociale en Polynésie pour une société plus inclusive

La Vice-présidente et ministre des Solidarités Chantal Galenon annonce la tenue des Journées d’études sur la marginalité sociale les lundi 9 et mardi 10 décembre 2024, de 7h30 à 15h30 à la Polynésie française. Experts, institutions, associations et membres de la société civile se réuniront pour partager leurs analyses, mutualiser leurs ressources et proposer des actions concrètes en faveur d’une société plus inclusive et équitable.