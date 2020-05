Le navire de pêche équatorien a quitté la ZEE de Polynésie française

Le capitaine du thonier équatorien « CHARO » a décidé, en accord avec le JRCC Tahiti, de quitter dimanche 24 mai après-midi la zone économique exclusive (ZEE) de Polynésie française. À son bord se trouvent 29 marins dont 28 testés positifs au coronavirus, sans que leur état de santé n’inspire d’inquiétudes.

Le JRCC Tahiti a exercé une surveillance constante du navire et maintenu un contact permanent entre le bateau, les autorités de l’État et du Pays ainsi que le SAMU.

Le « CHARO » fait désormais route vers sa zone de pêche initiale à plus de 860 milles nautiques (1 600 km) des Marquises, située donc hors de la ZEE. Il devrait quitter cette nuit, la zone de responsabilité SAR « Search And Rescue » de Tahiti. Ainsi s’achève une opération d’aide médicale en mer sous la coordination du JRCC Tahiti qui a vu les services de l’État et du Pays œuvrer ensemble avec la rigueur et les précautions sanitaires que la COVID-19 impose, pour assister en urgence un marin en difficulté.