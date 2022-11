Le Fare Natira’a de Papara inauguré

La ministre de la Modernisation de l’Administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, s’est rendue ce jeudi matin, dans la commune de Papara, afin d’inaugurer le nouvel espace Fare Natira’a de la commune, situé au sein même de l’agence Fare Rata.

Le Fare Natira’a est un projet initié par la direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration (DMRA), qui a pour objectif premier, de créer un guichet unique pour le grand public, afin d’une part, de faciliter et simplifier les démarches administratives des usagers, et d’autre part, de rapprocher l’administration, des administrés.

Ce tout premier Fare Natira’a constitue une nouvelle facette de l’accessibilité des services publics sur le fenua. Il s’agit de « Faire simple – A fa’a’ōhie », d’apporter une information claire et transparente.

Les administrés de la commune de Papara, et également des communes voisines, n’auront donc plus à se déplacer jusqu’à Papeete pour effectuer leurs démarches administratives.

Le Fare Natira’a se compose de trois espaces :

Un espace d’accueil, guichet d’informations de premier niveau et d’orientation par la mise à disposition des supports de communications des services et établissements publics partenaires de l’opération, et par la présence d’un personnel formé aux différentes démarches accessibles au sein du Fare Natira’a.

Un espace de libre consultation, équipé d’un ordinateur connecté et d’une imprimante scanner, qui permet à l’usager, d’accéder, seul ou aidé par le personnel sur place, aux informations et aux démarches dématérialisées.

Un espace confidentiel, doté d’un système de visioconférence, qui permet un lien direct avec des experts identifiés, au sein des services instructeurs de l’agglomération de Papeete, pour répondre aux questions plus complexes.

Le déploiement futur du concept Fare Natira’a dans les archipels de la Polynésie

Après cette première expérimentation à Papara, puis une deuxième, attendue en fin d’année, à Hitia’a O Te Ra, le concept de Fare Natira’a va se déployer au sein des archipels du Fenua, à partir de 2023.

À l’occasion, la ministre Christelle Lehartel a prononcé un discours en indiquant que : « Cela permettra d’offrir aux usagers, un éventail de services déjà conséquent ». De plus, cette offre de services s’étoffera au fil du temps, avec la participation souhaitée des différents services administratifs du Pays, qui sont tournés vers l’usager.