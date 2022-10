Bientôt deux Fare natira’a dans les bureaux de poste de Papara et de Hitia’a O Te Ra

Le Fare natira’a, projet porté par la ministre et piloté par la Direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration (DMRA), a pour objectif de rapprocher l’administration des populations éloignées des services centraux en évitant aux usagers de devoir se déplacer à Papeete pour leurs démarches administratives, et de réduire la fracture numérique en offrant l’accès à des espaces connectés pour les démarches administratives.

La ministre de l’Education et de la Modernisation de l’administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, le directeur général de la SAS Fare Rata, Bruno Arbonel et le président-directeur général de l’Office des Postes et Télécommunication (OPT), ont signé ce mercredi matin à Papeete, une convention de partenariat pour expérimenter la mise en place prochaine de deux Fare natira’a au sein des bureaux de poste de Papara et de Hitia’a O Te Ra. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Ainsi, dans un lieu unique, les usagers pourront accéder en autonomie à des informations de premier niveau relatives aux services publics polynésiens et, si besoin, à un accompagnement aux démarches administratives. Dans ce souci de modernisation et de proximité de l’administration, le Fare natira’a se compose de trois espaces aux fonctionnalités complémentaires :

un espace d’accueil, guichet d’informations et d’orientation par la mise à disposition des supports de communications des services et établissements publics partenaires de l’opération et par la présence d’un personnel formé aux différentes démarches accessibles au sein du Fare natira’a.

un espace de libre consultation équipé d’un ordinateur connecté et d’une imprimante scanner permet à l’usager d’accéder, seul ou aidé par un agent dédié sur place, aux informations et aux démarches dématérialisées.

un espace confidentiel, doté d’un système de visioconférence, permet un lien direct avec un expert identifié au sein des services instructeurs de Papeete pour répondre aux questions plus complexes.

Les administrés seront accompagnés par du personnel formé aux différentes démarches disponibles au sein du Fare natira’a pour apporter des informations et une orientation de qualité.

Le Fare natira’a de Papara ouvrira ses portes le mardi 15 novembre. Celle du Fare natira’a de Hitia’a O Te Ra est prévue le mardi 29 novembre. Par la suite, et sous réserve de l’expérimentation concluante du dispositif le déploiement progressif de ces Fare natira’a est prévu dans les archipels éloignés dans le courant de l’année 2023.