Le Sublime Tahiti Beach Retreat, un nouvel élan pour le tourisme à Teva i Uta

Une vue imprenable sur le lagon de Papeari, avec la Presqu’île à l’horizon. Le décor est idéal pour concrétiser un projet familial et intergénérationnel. Jonathan Gowen a quitté le fenua il y a 30 ans pour travailler à Londres avant de partir vivre au Portugal. Avec son épouse Sandra, il réalise aujourd’hui le rêve de ses parents, créer une petite oasis touristique sur le domaine où Roger et Juliette Gowen, ont fondé le restaurant Gauguin, le plus ancien restaurant de Polynésie française.

« Il y a un vrai héritage. Le restaurant a plus de 56 ans, et on veut garder ce côté authentique, vintage, historique, qui est très important aujourd’hui. Le sublime est une extension de ce qui a été créé, mais on part sur de l’hébergement touristique qui manque à Tahiti, et surtout de ce côté de l’île » explique Jonathan Gowen, co-fondateur du Sublime Tahiti Beach Retreat.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Forte d’une expérience dans l’immobilier international, Sandra Gowen apporte son expertise pour développer ce nouveau produit. La cible : la clientèle locale et internationale. Six bungalows, une piscine, des espaces verts… le concept reprend les codes d’un lieu de détente et de bien-être.

Une structure à échelle humaine pour être le moteur d’un nouvel élan touristique aux portes de la Presqu’île. Les 3 employés et les prestataires du site sont tous de Teva i uta. « On est vraiment dans une vision pour la communauté, de créer un lieu pour les locaux et les touristes, mais aussi un lieu pour ceux qui veulent travailler dans ce coin de l’île et de booster ce coin de l’île » indique Sandra Gowen, la co-fondatrice des lieux.

(Crédit photo : Thomas Chabrol / TNTV)

(Crédit photo : Thomas Chabrol / TNTV)

(Crédit photo : Thomas Chabrol / TNTV)

(Crédit photo : Thomas Chabrol / TNTV)

(Crédit photo : Thomas Chabrol / TNTV)

Cette nouvelle offre d’hébergement a déjà séduit une clientèle internationale. À 1 heure de Papeete, entre mer et montagne, la commune de Teva i Uta se projette vers un tourisme durable alliant nature et culture. « Nous sommes dans une zone où il y a des connexions maritimes et terrestres originales à organiser. Il y a bien-sûr cette visite plus tard importante dans un tour de l’île du musée Gauguin qui va être un phare dans notre accueil touristique » déclare Tearii Alpha, maire de Teva I Uta. « La commune de Teva i Uta a tous les atouts au niveau touristique, que ce soit des activités nautiques, terrestres, culinaires… Et je pense que cette partie de l’île qui a souvent été délaissée, avec l’ouverture du musée Gauguin et du jardin botanique, va pouvoir devenir une destination dans la destination » ajoute Jonathan Gowen. Cette nouvelle étape touristique sera accessible en 2025.

Jonathan et Sarah Gowen ne cachent pas leur ambition de proposer dans quelques années d’autres offres comme des bungalows de plus grande dimension.