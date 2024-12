La première banque alimentaire du fenua en phase test

Le projet de création d’une banque alimentaire au fenua est né dans les locaux de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), à Tipaerui. Un nouveau challenge pour les équipes de la Fondation qui est activement lancé depuis un mois. « La finalité, c’est de pouvoir éviter le gaspillage alimentaire, mais surtout donner de l’alimentation saine à un public qui n’y a pas accès. La banque alimentaire est ouverte, mais officiellement, on fera l’ouverture le 22 janvier 2025. Là, on est en phase de démarrage. On a fait une première collecte avec une entreprise pour que nos jeunes en service civique, voient comment enregistrer un produit, le suivre… La première distribution se fera le 2 décembre auprès de structures comme La Croix Rouge, L’Ordre de Malte… et des associations, explique Sylvain Pauwels, directeur de la fondation FACE. « Le modèle le plus proche de la Polynésie était celui de la Nouvelle-Calédonie. On a beaucoup échangé avec la banque alimentaire. C’est un concept qui s’adapte à la vie locale, c’est un peu différent en métropole ».

Les entrepôts de stockage sont installés à la Punaruu. Un chef de projet, deux apprentis, et quatre jeunes en service civique assurent la mise en place de rayonnages et le tri des premières collectes. « Je suis fier de faire ça. Cela fait du bien d’aider et d’apporter du soutien aux autres » confie Kim, bénéficiaire d’un contrat de service civique.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« La première difficulté a été de trouver un entrepôt. C’est difficile pour les professionnels et ça l’est encore plus pour une association. On a eu la chance de trouver ce local parfaitement adopté à nos besoins » indique Maxime Roger, chef de projet à la banque alimentaire.

Actuellement en phase test, la banque alimentaire débutera ses premières livraisons dès lundi 2 décembre : « On commencera avec un rythme de deux fois par semaine pour les associations. On a également organisé une collecte auprès des salariés des entreprises adhérentes à l’association FACE pour faire nos premiers stocks ».

L’inauguration officielle est prévue pour le 22 janvier. Et si dans un premier temps, la fondation s’appuie sur ses partenaires, elle envisage, à moyen terme, une grande collecte à l’échelle du pays.