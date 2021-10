La Polynésie représentée à la 2è édition de la “Pacific Exposition”

En 2019, la Polynésie française participait à la première édition de la Pacific Exposition organisée en Nouvelle-Zélande par l’Ambassade d’Indonésie pour le Pacifique. Elle était représentée par une délégation composée du ministère du Tourisme, du Service du Tourisme, de Tahiti Tourisme, d’Air Tahiti Nui et la Chambre de Commerce.

Du fait des restrictions aux frontières, un format virtuel a été retenu pour l’événement 2021 qui se tient en ligne du 26 au 29 octobre 2021, soutenu par tous les pays et territoires de la région du Pacifique.

Le thème retenu cette année est “Créer un élan pour le Pacifique”. Cette exposition porte notamment sur la relance économique dans la zone Pacifique dans un contexte post-Covid. L’événement s’articule en 3 aspects :

1 – Une exposition commerciale qui présente des produits et matières premières, des opportunités d’investissement et des destinations touristiques ;

2 – Des rendez-vous B to B qui permettent aux entreprises exposantes de trouver des partenaires commerciaux potentiels à travers le Pacifique ;

3 – Des forums qui rassemblent des décideurs, des chefs d’entreprise et des experts pour partager leur expérience et leurs points de vue sur les enjeux du développement économique de la région Pacifique à l’ère post-Covid.

Un stand institutionnel de la Polynésie française, sous le pilotage du ministère du Tourisme, est animé, en virtuel, par les représentations de Tahiti Tourisme et de Air Tahiti Nui, ainsi que par la Délégation polynésienne aux investissements (DPI) et la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM). Cet espace virtuel permet de diffuser des supports digitaux tout au long de l’exposition.

Quatre sociétés exportatrices polynésiennes participent à l’événement : - Tahitian Tasty, entreprise de transformation et conservation de fruits et légumes locaux ; - Bora Bora Sea Salt, société de production artisanale de sels marins ; - Nesian, entreprise de textile ; - Coconut me, société de cosmétiques naturels. À l’occasion de la cérémonie d’ouverture du 26 octobre 2021, la Polynésie française a évoqué sa gestion de la situation sanitaire avec la stratégie COVID PREPARED du Pays : "Au-delà des crises, il y a des opportunités de croissance" a indiqué le ministère du Tourisme car "sans une économie stable et durable, nous ne pouvons maintenir un système de santé généreux et avancé, ni préserver la paix et la stabilité sociale".

Le Président du Pays a rappelé que “pour soutenir un développement harmonieux au bénéfice de tous les Polynésiens, mais pour permettre aussi à nos populations de vivre dans un cadre naturel et préservé, et c’est notre bien le plus précieux, il travaille main dans la main avec l’État pour maintenir la paix sociale afin que la Polynésie reste une terre d’accueil, tout en préservant notre identité culturelle forte, et c’est là notre fierté”.

Il a souligné que “notre Pays est une terre d’accueil et d’opportunités, de défis et de richesses, une terre de culture et de traditions mais tout autant tournée vers la modernité…Nous recherchons plus que des investisseurs, de véritables partenaires du développement de notre Pays”.

Les principaux rendez-vous :

- 27 octobre 2021 : * de 16 heures à 18 heures : Forum sur le commerce, l'investissement et l'économie créative * de 18 heures 30 à 20 heures 30 : Forum portant sur la santé

- 28 octobre 2021 * de 16 heures à 18 heures : Forum sur le tourisme * de 18 heures 30 à 20 heures 30 : Forum sur la pêche