La nouvelle marina de Teahupo’o inaugurée

La marina de Teahupo’o joue un rôle crucial pour les habitants isolés du fenua aihere, en étant un point de ralliement vital vers la commune et en contribuant à la vie économique et sociale locale. Pourtant, les anciennes infrastructures de la marina de Teahupo’o étaient devenues obsolètes, avec des emplacements désordonnés et un ponton principal inutilisable.

Les travaux réalisés comprennent la remise à niveau générale, la mise en sécurité et aux normes environnementales, ainsi que la construction d’un nouveau ponton. Ce dernier est essentiel pour la desserte maritime du site olympique.

Les nouvelles installations portuaires de Teahupo’o bénéficieront ainsi aux habitants, aux pêcheurs, prestataires maritimes et plaisanciers. Elles permettront notamment des conditions adéquates de chargement et de déchargement des personnes et des marchandises pour les résidents du fenua aihere.

De plus, une nouvelle station-service a été ouverte dans l’enceinte de la marina, facilitant l’approvisionnement des navires fréquentant la commune.

L’État a investi près d’un milliard de Fcfp pour les JO, dont 326 millions Fcfp dédiés spécifiquement aux installations portuaires de Teahupo’o.