JO 2024 : règlementation de l’accès, de la circulation et du stationnement à Teahupo’o

Ce périmètre de protection comprend la partie de la commune associée de Teahupo’o délimité à l’Ouest par la mairie annexe de Teahupo’o et à l’Est par le Domaine rose.

Le point d’accès à ce périmètre, sur lequel des dispositifs de filtrage seront mis en place par

la Gendarmerie nationale, est situé à la hauteur de la mairie annexe de Teahupo’o.

Règlementation de l’accès et de la circulation des personnes

L’accès au périmètre de protection ne sera autorisé qu’aux personnes qui justifient de raisons

professionnelles, de résidence ou familiales et disposant d’une accréditation de type « laissez-passer » (riverains, livreurs, professionnels et membres du culte, etc.).

– PUBLICITE –

L’accès sera également autorisé :

– aux organisateurs ;

– aux personnes munies d’un billet (uniquement pour accéder au site de célébration du PK18) ;

– aux personnes accréditées pour se rendre au Domaine Rose ;

– aux services de secours et forces de sécurité.

Les personnes autorisées à accéder au périmètre de protection seront soumises à des mesures de contrôles effectuées par des agents habilités, au niveau des points de filtrage (mairie de Teahupo’o et passerelle piétonne), placés sous le contrôle de la Gendarmerie nationale, et le cas échant d’inspection filtrage des personnes, des bagages et des véhicules.

Règlementation de l’accès, de la circulation et du stationnement des véhicules

La circulation des véhicules de toute nature est interdite, dans le périmètre de protection, sur la route

territoriale n°4, du 20 juillet au 5 août, de 5h à 19h.

Le stationnement est également interdit pendant la même période, sur l’ensemble de la route

territoriale n°4, soit à partir du rondpoint de Carrefour Taravao jusqu’à la fin de la route à Teahupo’o .

L’accès au périmètre de protection se fera au niveau des points de filtrage (mairie de Teahupo’o et parking NGPAO). La circulation en son sein ne sera autorisée qu’aux véhicules des résidents de Teahupo’o, aux professionnels et acteurs économiques devant intervenir dans la zone ainsi qu’aux

personnes se rendant aux cultes. Ces personnes devront être munies de macarons.

L’accès sera également autorisé :

– aux organisateurs ;

– aux personnes accréditées pour se rendre au Domaine rose ;

– aux services de secours et forces de sécurité.

Interdictions à l’intérieur du périmètre de protection

Sont interdits, à l’intérieur du périmètre de protection, du 20 juillet au 5 août inclus :

– des rassemblements de nature revendicative,

– du port, du transport et de l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feux (y compris factices), des munitions ainsi que tous objets susceptibles de constituer une arme ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la population ;

– de l’accès des animaux dangereux, en particulier les chiens des première et deuxième catégories.

Règlementation de la baignade, des activités nautiques et de la navigation

Des restrictions temporaires à la navigation et aux activités maritimes seront mises en place du 20 juillet au 5 août inclus. Ces mesures s’appliquent à l’extérieur du lagon et sont complémentaires à celles adoptées par les autorités du Pays applicables au lagon.

Plus de précision sur la circulation et le mouillage des navires ICI

Pour rappel, dans la zone lagonaire réglementée, un couloir est mis en place pour traverser la zone au profit des navires de pêche professionnelle de la coopérative de Teahupo’o, des embarcations de certains habitants isolés (Fenua Aihere) et des navires pour activité commerciale habituelle dans le secteur.

La baignade n’est autorisée que le long du littoral dans une bande de 20m depuis rivage sauf un rayon 100m autour la pointe Faremahora.

Au sein de la zone maritime réglementée, sont temporairement interdits la circulation, le stationnement, le mouillage de tout navire, engin flottant ou submersible, ou embarcation, ainsi que la baignade et toute activité nautique et subaquatique.

Seront seuls autorisés à emprunter la passe de Havae les navires de pêche professionnels qui ont effectué les démarches nécessaires auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes – DPAM.

Ces navires devront se conformer aux dispositions suivantes :

– naviguer de manière continue, à vitesse constante sans aucun arrêt et dans le respect de la sécurité des surfeurs à l’eau lors des phases d’entraînement et de compétition ;

– respecter les consignes de navigation des coordonnateurs maritimes de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie nationale ou du comité organisateur ;

– arborer la marque distinctive qui leur aura été remise suite à leur référencement auprès de la DPAM.

Pour rappel, le non-respect de la règlementation expose les contrevenants aux poursuites et aux peines prévues par les contraventions de 2ème classe.

Interdiction de survol : aéronefs et drones

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la sécurité des événements liés aux épreuves de surf des JO, une zone réglementée temporaire (ZRT) a été créée, centrée sur le site de compétition, du 20 juillet au 5 août inclus.

Des conditions de pénétration strictes de la zone ont été édictées par publication aéronautique.

Ainsi, seuls sont autorisés à pénétrer dans cette zone les aéronefs et drones :

– Autorisés par le Haut-commissariat ou la Direction générale de l’aviation civile ;

– Effectuant des missions de secours, sauvetage ou d’assistance sécurité ;

– Des forces armées en Polynésie française.

Le contournement de la zone est donc obligatoire pour tout autre aéronef avec ou sans équipage à bord.

À noter que pendant la période des entraînements et des épreuves de surf à Teahupo’o, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française assurera la direction des opérations de maintien de l’ordre public et des opérations de secours. Le centre opérationnel du haut-commissariat (PC-COHC), sera activé à Vairao (commune de Tairapu-Ouest), sur le site de l’IFREMER, à proximité du site des épreuves olympiques, pour coordonner l’action des forces de sécurité et de secours.