Kiara Aukara, Miss Vahine Tane 2022

Actuellement en 3ème année de licence Sciences de la vie, Kiara Aukara peut désormais ajouter une nouvelle corde à son arc : celle de Miss Vahine Tane 2022. “Ayant grandi et vécu depuis toujours dans la commune de Papara, je suis fière de la représenter dans ce concours, ainsi que les îles Gambier, dont je suis originaire de par mon nom” avait-elle confié lorsqu’elle était candidate. Pratiquant le footing, le volley-ball ou encore le ‘ori tahiti, Kiara se définit comme une personne “joviale, amusante, et respectueuse envers tout ce qui m’entoure. J’adore venir en aide et compatir aux personnes qui en ont besoin, et parfois même je me retrouve dans l’excès”.

(Crédit photo : page Facebook @misstahitimissnationalmissfrance)

Elles étaient 6 candidates à prétendre au titre de Miss Vahine Tahiti.

Line Chun a quant à elle été sacrée 1ère dauphine et a également remporté le prix du plus beau costume excentrique. Shanna Pahoa Mahagafanau –qui était dernièrement à Cannes pour le film “Pacifiction” dans lequel elle a joué– a été élue 2ème dauphine. Nora Tetauira a remporté le titre de Miss Heiva, Reva Taerea le prix de la sympathie, et Latika Riveta du plus beau costume traditionnel.

