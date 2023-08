JO 2024 : Les délégations sportives seront logées sur l’Aranui

Un village olympique flottant. Les surfeurs et surfeuses engagés lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 seront logés sur l’Aranui, au large de la baie de Vairao, pour être au plus proche de la vague de Hava’e, à Teahupoo. Les 103 cabines du cargo fret seront mis à la disposition des délégations sportives, qui pourront toutefois choisir un autre lieu d’hébergement à leurs frais.

L’hôtêl Puunui faisant l’objet d’une procédure judiciaire concernant des travaux de rénovation et d’extension, et l’option du Paul Gauguin ayant été abandonnée, c’est le cargo mixte spécialisé dans les croisières et l’acheminement du fret maritime aux Marquises qui a été notifié vainqueur de l’appel d’offre pour héberger les athlètes pendant les Jeux.

Selon la ministre de la Jeunesse et des Sports Nahema Temarii, le bateau était le seul lieu d’hébergement possible à moins de 45 minutes du site de compétition, comme l’exige le cahier des charges de Paris 2024. Le comité d’organisation (Cojo) « a commandé une étude d’impact » et « prévoit des actions pour équilibrer une éventuelle empreinte carbone« , a précisé la ministre.

Les quelque 380 accrédités (médias, partenaires techniques, équipes des JO en charge de l’organisation, Fédération Internationale de Surf) seront logés chez les habitants sous contrat avec le Comité d’organisation, a précisé Barbara Martins-Nio, responsable du site de Tahiti pour le Cojo.

Vingt-quatre surfeuses et vingt-quatre surfeurs, issus de 18 à 20 pays, devraient disputer les épreuves de surf des JO du 27 au 30 juillet 2024. Elles pourront se prolonger jusqu’au 5 août, selon la houle.