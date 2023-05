Permis de construire de l’hôtel Puunui : le tribunal donne 4 mois au promoteur pour régulariser sa situation

Des travaux de rénovation et d’extension pour boucler un complexe hôtelier 5 étoiles sur la Presqu’île, avec son centre de bien-être, sa discothèque et sa cave à vin. La société Hôtel Puunui et son promoteur Dominique Auroy avaient ainsi demandé et obtenu, en septembre dernier, un permis de construire du Pays. Un document contesté par les services de l’État en janvier, le haut-commissariat demandant son annulation au tribunal administratif.

Le haut-commissariat reproche l’absence d’études d’impact, notamment au niveau du terrassement. Un point « nécessaire » selon le rapporteur public, le volume total des « déblais et remblais » s’élevant à 3050 mètres cubes.

Dans sa décision ce mardi, le tribunal administratif de Papeete a aussi estimé que le permis de construire en litige était entaché, en l’état, de vices tenant à « l’absence d’une notice d’impact et d’une enquête publique » . Des points qui sont toutefois « susceptibles d’être régularisés » puisque qu’ils concernent la procédure préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, et que de telles régularisations n’apporteraient pas à ce projet « un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » .

Le tribunal à donc sursis à statuer sur la demande d’annulation du haut-commissariat. En outre, la société Hôtel de Puunui dispose d’un délai de quatre mois pour réaliser une notice d’impact et tenir une enquête publique permettant une information et une participation du public.