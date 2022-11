L’hôtel Puunui doit renaître pour les Jeux Olympiques

Construit en 1982, l’établissement avait fermé ses portes une première fois en 1994, devenant ainsi, comme le Tahara’a, un symbole des friches touristiques du fenua. Transformé en centre de quarantaine pour les voyageurs pendant la crise sanitaire en 2020, l’hôtel situé sur les hauteurs de la presqu’île a été de nouveau laisser à l’abandon après la levée des mesures d’isolement des passagers. Il est désormais l’objet d’un ambitieux projet de rénovation.

Pour cette renaissance, la société propriétaire du site souhaite conserver l’architecture originelle et d’y ajouter des extensions. “On a prévu de changer les matériaux qui ont été utilisé à l’époque et de repasser avec des matériaux plus classieux. On va aussi intimiser davantage les appartements en créant devant un espace paysager intimiste pour répondre aux besoins de la clientèle 5 étoiles“, explique Mareva Aumeran, P.-D.G de la société Hôtel Puunui.

Mareva Aumeran, P.-D.G de la société.

Car l’objectif de la société est bien de viser l’hébergement de très grand standing. Le projet de rénovation est donc à l’avenant: 57 unités d’hébergement, dont 48 suites de luxe de 50m2, 6 chambres de luxe de 40m2 et 3suites prestiges; un bar, un restaurant “bistronomique” et un autre restaurant à visée diététique “qui fonctionnera aussi avec un centre de bien-être, le Puunui Wellness Center avec des salles de massages,des salles de sport et une piscine couverte“, poursuit Mareva Aumeran. L’hôtel deviendrait alors le troisième 5 étoiles de Tahiti et le seul de la presqu’île.

Projet de rénovation de l’hôtel Puunui.

Le coût total des travaux s’élève à 3,5 milliards fcfp, dont 60% pour la rénovation et 40% pour l’extension. La société souhaite démarrer les travaux dès janvier et ainsi pouvoir ouvrir en mai 2024 à quelques mois de l’épreuve de surf des jeux olympiques qui se déroulera du 27 au 30 juillet 2024 sur la passe de Hava’e à Teahupoo, à quelques kilomètres de là. Lors de la visite du comité olympique, l’hôtel avait été désigné comme un des lieux préférentiel pour l’hébergement des délégations olympiques, pour peu que la rénovation soit terminée dans les temps.

Reportage Andy Ebb, edité par A.L.