Inauguration de l’école Apatea à Papara

Ce jeudi 17 mars 2022, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain et le président de la Polynésie, Édouard Fritch ont procédé à l’inauguration de l’école élémentaire Apatea sur la commune de Papara, en présence du maire de la commune de Papara, Sonia Punua, de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, de l’administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-vent, Guy Fitzer et des membres du conseil municipal.

Cette opération, d’un coût total de plus de 457 millions de Fcfp, a fait l’objet d’un financement au titre du Fond Intercommunal de Péréquation de plus de 434 millions de Fcfp et de financement de la commune.

Sur une surface de plus de 2 000 m², l’école se compose de 13 classes permettant d’accueillir 238 élèves, d’un bâtiment administratif, d’une bibliothèque, d’un réfectoire et d’un préau. Elle offre aux enfants et enseignants des conditions de travail adaptées pour transmettre les connaissances et l’éducation citoyenne.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

L’école d’Apatea est engagée dans plusieurs projets innovants tels que l’école en santé, le label éco-école et génération 2024 dans le cadre des jeux olympiques. De plus, elle est investie dans l’expérimentation de l’environnement numérique de travail (ENT) en direction de toute la communauté éducative, des parents d’élèves et de la mairie.