Grève effective au sein de la SPL Te Uira Api No Raromatai

Depuis dimanche soir à minuit, la grande majorité des agents de la SPL ont débrayé dans les communes de Taputapuatea et de Tumaraa (Raiatea) et sur les îles de Tahaa, Huahine et Rurutu.

Les grévistes ont déposé une dizaine de points de revendications parmi lesquels l’alignement de leurs salaires sur l’indice du coût de la vie.

« Nous n’avons aucun service minimum. Tout est bloqué, sauf s’il y a vraiment une urgence. Nous interviendrons, bien sûr, pour une mise en sécurité », indique Nefi Tetuanui, délégué du personnel.

La distribution d’électricité est pour le moment assurée, mais le dépotage des hydrocarbures n’est pas envisagé. Aucun agent n’étant disposé à assurer la sécurité, les camions citernes ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de stockage.

Contactée, la direction de la société n’a pas souhaité faire de commentaire.