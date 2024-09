Grève des transports en commun : les négociations au point mort

Les chauffeurs de bus et leurs représentants syndicaux avaient rendez-vous ce vendredi matin à la direction du Travail. De nouvelles négociations devaient se tenir avec les directions des différentes sociétés de transport, mais les patrons n’ont finalement pas pris part aux discussions. Les chauffeurs de bus poursuivent donc le mouvement de grève.

« Ça s’est mal passé. Les employeurs ne sont pas venus. Ils ont donné comme excuse à la direction du Travail qu’ils réorganisaient les transports. Au niveau des adhérents, ils prolongent la grève. À partir du moment où ils (les employeurs, Ndlr) acceptent de venir discuter de la convention collective sectorielle, on met un calendrier en place et on signe un protocole de levée de grève » a indiqué au micro de TNTV Cyril Legayic, porte-parole de la CSIP.