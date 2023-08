Fonction publique communale : report des concours « spécialité technique »

Pour expliquer ce report, le Centre de Gestion et de Formation évoque des « raisons techniques indépendantes » de sa « volonté ». Les inscriptions à ces concours de recrutement externe et interne de catégorie B, pour la fonction publique communale, étaient initialement prévues du mardi 29 août au vendredi 15 septembre 2023. Elles sont donc aujourd’hui suspendues.

Les concours sont quant à eux « reportés pour le début de l’année 2024 ». « De plus amples informations seront communiquées dans les mois à venir concernant la reprogrammation », précise le Centre de Gestion et de Formation qui « souhaite exprimer ses excuses les plus sincères pour les inconvénients que ce report pourrait causer aux candidats et aux parties prenantes ».